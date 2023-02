Stadio Olimpico celebra Mihajlovic, moglie Arianna: “E’ un onore” (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 54esimo compleanno, Sinisa Mihajlovic, scomparso un paio di mesi fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia, è stato omaggiato da Sport e Salute, Roma e Lazio allo Stadio Olimpico. Il campione serbo è stato inserito nel Tour delle Leggende dello Stadio Olimpico e all’inizio del tour dello Stadio sono state affisse, in presenza della moglie Arianna e dei figli, le sue due casacche ai tempi di Roma e Lazio, vicine a quella di Francesco Totti. “Volevo ringraziarvi per la partecipazione e l’affetto che avete dimostrato in questa giornata particolare del suo 54esimo compleanno. E’ stata una giornata stupenda, c’è tanta emozione da parte mia e dei miei figli, è un onore ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 54esimo compleanno, Sinisa, scomparso un paio di mesi fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia, è stato omaggiato da Sport e Salute, Roma e Lazio allo. Il campione serbo è stato inserito nel Tour delle Leggende delloe all’inizio del tour dellosono state affisse, in presenza dellae dei figli, le sue due casacche ai tempi di Roma e Lazio, vicine a quella di Francesco Totti. “Volevo ringraziarvi per la partecipazione e l’affetto che avete dimostrato in questa giornata particolare del suo 54esimo compleanno. E’ stata una giornata stupenda, c’è tanta emozione da parte mia e dei miei figli, è un...

