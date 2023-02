Stadio della Roma, Bonessio: “Con la commissione congiunta comincia una nuova fase” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Domani con la commissione congiunta Sport e Urbanistica inizia la fase più politica per la delibera di pubblico interesse del nuovo Stadio della Roma a Pietralata”. Lo ha detto Ferdinando Bonessio, presidente della commissione sport di Roma Capitale, ai microfoni de “Gli Inascoltabili” su radio New Sound Level, riguardo al nuovo Stadio della Roma. “Inizieremo la discussione ascoltando Di Gianfrancesco, direttore del dipartimento delle Politiche urbanistiche che ci relazionerà in merito a tutte le criticità che sono state individuate – ha detto -. Ma soprattutto ci sarà l’audizione dei tecnici della Roma che ci dovranno dire in che ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Domani con laSport e Urbanistica inizia lapiù politica per la delibera di pubblico interesse del nuovoa Pietralata”. Lo ha detto Ferdinando, presidentesport diCapitale, ai microfoni de “Gli Inascoltabili” su radio New Sound Level, riguardo al nuovo. “Inizieremo la discussione ascoltando Di Gianfrancesco, direttore del dipartimento delle Politiche urbanistiche che ci relazionerà in merito a tutte le criticità che sono state individuate – ha detto -. Ma soprattutto ci sarà l’audizione dei tecniciche ci dovranno dire in che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : Non impazzisco per Ultimo, ma è un professionista - la scelta di non rifugiarsi nel playback a #DomenicaIn ne è l’e… - gippu1 : Alle 18 il #Milan giocherà la prima partita ufficiale della sua storia al Brianteo di Monza, stadio che una volta e… - sportface2016 : Stadio della Roma, Bonessio: 'Con la commissione congiunta comincia una nuova fase' - Emanuel56138500 : @ImolaOggi Ma questo demente delirante, ormai si è così gasato, grazie alla ????eu, che manco superman! Ma i decere… - sportli26181512 : Mihajlovic tra le leggende dello sport: emozione e lacrime all'Olimpico, ecco chi c'era: Mattinata speciale nello s… -