“Sta tornando al GF Vip” L’annuncio a sorpresa E le sue prime parole già fanno rumore

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Da qualche settimana, il GF Vip 7 si è condito di nostalgia grazie a degli ingressi inattesi quanto scomodi per quanto riguarda almeno Daniele Dal Moro, che già ha litigato ferocemente con Martina Nasoni. Per il resto degli ex è andata meglio. Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono ancora complici ed Ivana Mrazova e Luca Onestini, tra una lite e l’altra, stanno cercando di chiarirsi. Un amico dell’emiliano verrà a trovarlo. Si tratta di un altro grande pezzo di storia della seconda stagione del reality di Cinecittà. Un’edizione che è rimasta nel cuore del pubblico, che era stata condotta da Ilary Blasi. Alfonso Signorini era opinionista e quell’anno Ivana Mrazova e Luca Onestini si erano conosciuti proprio nella spiata dimora capitolina. Oggi al GF Vip 7 hanno avuto modo di rincontrarsi. A dare sostegno al 30enne ci penserà un altro ex vippone. GF Vip 7, il volto noto torna ...