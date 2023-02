“Sta per uscire”. GF Vip 7, il momento dell’addio è arrivato, per lei si apre la porta rossa (Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip 7, sale l’attesa per la puntata di stasera durante la quale è in programma una nuova eliminazione. La settimana che si è conclusa ieri è stata molto ma molto complicata per gli inquilini protagonisti, nella serata di sabato, di un feroce scontro. Protagonisti da una parte Oriana Marzoli e dall’altra Martina Nasoni. Tutto è iniziato quando Martina ha dato della ‘pu**’ alla modella venezuelana sollevando l’immediata reazione di Luca Onestini e del pubblico a casa che ha sparato a zero. “Cacciate la pazza ossessionata che si graffia da sola facendo credere che sia stata Oriana e lo xenofobo, siamo pieni stufi dello schifo che sta subendo Oriana da mesi, ogni cazzo di volta totalmente insabbiato per santificare certi soggetti. Spiace ma noi vediamo tutto”. E ancora: “L’ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip 7, sale l’attesa per la puntata di stasera durante la quale è in programma una nuova eliminazione. La settimana che si è conclusa ieri è stata molto ma molto complicata per gli inquilini protagonisti, nella serata di sabato, di un feroce scontro. Protagonisti da una parte Oriana Marzoli e dall’altra Martina Nasoni. Tutto è iniziato quando Martina ha dato della ‘pu**’ alla modella venezuelana sollevando l’immediata reazione di Luca Onestini e del pubblico a casa che ha sparato a zero. “Cacciate la pazza ossessionata che si graffia da sola facendo credere che sia stata Oriana e lo xenofobo, siamo pieni stufi dello schifo che sta subendo Oriana da mesi, ogni cazzo di volta totalmente insabbiato per santificare certi soggetti. Spiace ma noi vediamo tutto”. E ancora: “L’ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale, che ...

