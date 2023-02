Squid Game: quando esce la seconda stagione e altre notizie sulla serie (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il protagonista Lee Jung-jae ha svelato la data di inizio delle riprese e spiegato su quali argomenti e personaggi verteranno i nuovi episodi. Ecco tutto quello che sappiamo su cast, trame e riprese Leggi su wired (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il protagonista Lee Jung-jae ha svelato la data di inizio delle riprese e spiegato su quali argomenti e personaggi verteranno i nuovi episodi. Ecco tutto quello che sappiamo su cast, trame e riprese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _TorixSpring_ : considerato che ci sono bambini che guardano dahmer e squid game non dovrei stupirmi ma non mi sembra una serie ada… - nicfvke : @ilverotut sembri troppo quei personaggi della puntata di squid game - SeriesDesperate : Ecco tutto quello che sappiamo, al momento, della seconda stagione di #SquidGame - Chiary38684352 : @louisxvsun D accordissimo, io quando andavo alle elementari mi guardavo i film cartoni. Ora invece anche nelle scu… - ChisariChiara : @louisxvsun Poi succede come in Belgio che dei bambini di una scuola elementare imitano i giochi di squid game e tu… -