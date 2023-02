Spruzzini per piante | strumenti basilari per il giardinaggio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tra gli utensili che si rivelano preziosi per tutti gli appassionati dici sono senza dubbio gliper. Conosciuti anche con il nome di nebulizzatori, sono dispositivi dotati di un sistema che, attraverso la pressione, fa sì che l’acqua venga trasformata in un gran numero di gocce di piccole dimensioni, che così possono essere irradiate nell’aria. Tale metodo viene usato di frequente da molti di coloro che hanno il pollice verde: con il nebulizzatore perè possibile nebulizzare l’acqua in direzione delleche hanno bisogno di parecchia umidità, come per esempio quelle dotate di radici aeree e le orchidee. Si possono utilizzare glianche per led’appartamento, nelle aree coltivate molto grandi e per le ...