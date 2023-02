Theo Hernandez ha diradato i nuvoloni con uno scatto di 50 metri. Il manifesto di una ripresa netta Minuto 56 di Monza - Milan: il francese avvia l'azione con un colpo di testa, si fa quasi tutto il ...Una reazione 'a freddo' dopo glidi a favore di telecamera giustificata da almeno due ... L'exploit dell'asse tra Francia e Berlino quindi, ha come primo risultato quello di imporre uno...

Sprint, affondi e dribbling: Milan, finalmente è tornato il vero Theo La Gazzetta dello Sport

Milan, difesa più solida: ora il prossimo step Daily Milan

LIVE Ciclocross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Mathieu Van der Poel stende Wout Van Aert allo sprint! Quinto titolo per il neerlandese OA Sport

Elezioni regionali Lazio, è sprint finale: «Possiamo diventare la locomotiva d'Italia» ilmattino.it

Lazio, le pagelle di CM: Immobile rinato, Patric ordinato Calciomercato.com

Con il tedesco in campo da titolare, per i rossoneri terza partita di fila senza subire gol: come l'ex Schalke 04 è diventato una certezza della nuova linea a tre Dal… Leggi ...Il terzino di nuovo protagonista dopo un periodo buio. A Monza ha sfiorato il gol con una progressione delle sue, mentre con il Torino ha sfornato un assist a Giroud ...