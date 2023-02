Spray sulla figlia di 17 mesi | la madre resta in carcere | «Ha una personalità inquietante e una capacità di violenza impressionante»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 febbraio 2023) «Un’e un’di». Così il Tribunale del Riesame di Milano ha descritto la 27enne arta, lo scorso 3 febbraio, per maltrattamenti aggravatidi soli 17, e per la quale ha confermato la custodia cautelare in. Una donna «insensibile di fronte alle reiterate e sempre più forti urla di dolore della». Stando alle accuse del pm, laspruzzava quantità eccessive di deodorante al borotalco a distanza ravvicinata provocando lesioni e ustionipelle della piccola. La piccola vittima è stata ricoverata per ben tre volte, negli ultimi sei, in diversi ospedali ...