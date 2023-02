Sport | XSport Challenge nel 2023 diventa internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Xnel. L'iniziativa benefica giunta al 3° anno e che coinvolge un team di atleti capitanati dal campione olimpico Jury Chechi e dal ciclista Massimiliano Lelli, che si sono messi in gioco per gareggiare in competizioni ciclistiche in tutto il mondo a sostegno di una causa importante. La prima tappa si è svolta ieri negli Emirati Arabi con la Spinneys 92 Dubai Cycle, una delle 28 prove UCI Gran Fondo World Series (http://www.ucigranfondoworlseries.com) che garantiscono ai classificati nel primo 20% della loro categoria il pass per il Mondiale Granfondo UCI in programma a Glasgow il prossimo 4 Agosto. Oltre 1500 i ciclisti al via in rappresentanza di tutti e 5 i continenti. L'entusiasmo e la forte ...