Spintona poliziotto prima di Atalanta Lecce | arrestato e poi liberato

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Bergamo. Al processo per direttissima si è avvalso della facoltà di non rispondere G.R., 33 anni, geometra bergamasco residente a Monza che domenica 19 febbraio si trovava nei pressi del Gewiss Stadium per la partita. Secondo l’accusa, un paio d’oredel fischio d’inizio, avrebbeto unin borghese, facendolo cadere a terra e procurandogli una lesione lombosacrale giudicata guaribile in cinque giorni. Gli agenti della Questura stavano tenendo d’occhio lui e un gruppo di altre 8 persone – alcune incappucciate, altre col volto travisato da passamontagna – tra viale Giulio Cesare e via Legrenzi, a due passi dallo stadio. Quando hanno riconosciuto gli agenti hanno accelerato il passo, ma dopo la colluttazione G.R. è stato subito ammanettato e ...