Spid, le 4 condizioni per prorogare i contratti fino a fine giugno (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le hanno messe nero su bianco i gestori delle identità digitali al sottosegretario all'Innovazione Butti: suddividere i costi del servizio e discutere del futuro di Spid, senza cancellarlo Leggi su wired (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le hanno messe nero su bianco i gestori delle identità digitali al sottosegretario all'Innovazione Butti: suddividere i costi del servizio e discutere del futuro di, senza cancellarlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luke_like : ?? Aggiornamento caso #Spid su @wireditalia I gestori propongono al governo una proroga fino a giugno dei contratti… - per_elly : RT @26febbraio2023: Abitate all’estero? Oppure siete impossibilitati ad andare ai seggi per condizioni di disabilità o malattia cronica? Ab… - roccotomasoni : RT @26febbraio2023: Abitate all’estero? Oppure siete impossibilitati ad andare ai seggi per condizioni di disabilità o malattia cronica? Ab… - AnimalFarm___ : RT @26febbraio2023: Abitate all’estero? Oppure siete impossibilitati ad andare ai seggi per condizioni di disabilità o malattia cronica? Ab… - 26febbraio2023 : Abitate all’estero? Oppure siete impossibilitati ad andare ai seggi per condizioni di disabilità o malattia cronica… -