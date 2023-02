Spezia | urina in testa dai tifosi della Juve | la denuncia del club

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : L'episodio del Picco ?? - Spezia_1906 : ?? Spiacevole episodio durante #SpeziaJuventus 2?? dipendenti aquilotti colpiti da getto di urina ?? In arrivo un… - sportli26181512 : Caos Spezia-Juve: insulti razzisti a Kostic e urina sugli addetti a bordo campo: Caos Spezia-Juve: insulti razzisti… - cdsnews : “Getto di urina dai tifosi della Juventus”, collaboratori Spezia presentano denuncia - Gazzetta_it : Caos #SpeziaJuve insulti razzisti a Kostic e urina sugli addetti a bordo campo -

Che all'uscita dal campo di Filip Kostic il 'Picco' di Laabbia rumoreggiato per un po' si è capito bene perfino dalla tv, e chi era allo stadio ne ha avuti ben chiari i motivi: sostituito da Allegri attorno all'80', il serbo ha lasciato il terreno di ...Come riferisce l' Ansa , due dipendenti delloCalcio presenteranno denuncia contro ignoti per essere stati oggetto di un getto didurante la partita . I due collaboratori, un uomo e una ...

“Getto di urina dai tifosi della Juventus”, collaboratori Spezia presentano denuncia CittaDellaSpezia

Caos Spezia-Juve: insulti razzisti a Kostic e urina sugli addetti a bordo campo La Gazzetta dello Sport

Spezia, due collaboratori della squadra ligure denunciano: "Urina in ... SPORTFACE.IT

Due dipendenti dello Spezia denunciano: “Dal settore dei tifosi della Juve piovuta pipì addosso” Alfredo Pedullà

Bersaglieri, Tusini a Pucciarelli: “Le scuole devono insegnare il valore della pace” CittaDellaSpezia

Tra gli insulti di cui è stato bersagliato il serbo sotto la curva casalinga, all’uscita dal campo, anche quello di “zingaro”. Denuncia di due collaboratori del club ligure ...Lo Spezia denuncia (ANSA): «Urina in testa da parte dei tifosi della Juve». La ricostruzione di quanto accaduto allo Stadio Picco Come riferito dall’ANSA, due dipendenti dello Spezia presenteranno den ...