Spezia-Juventus, offese e insulti razzisti verso Kostic dopo la sostituzione (VIDEO) (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ennesimo episodio da condannare in questo campionato di Serie A, che ha visto questa volta protagonista – suo malgrado – l’esterno della Juventus Filip Kostic. Il serbo, sostituito da Allegri al 36? del secondo tempo, esce dal campo e per raggiungere la panchina passa sotto la curva dello Spezia. Pioggia di offese e insulti razzisti verso l’ex Eintracht, che reagisce ironicamente con un pollice all’insù. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ennesimo episodio da condannare in questo campionato di Serie A, che ha visto questa volta protagonista – suo malgrado – l’esterno dellaFilip. Il serbo, sostituito da Allegri al 36? del secondo tempo, esce dal campo e per raggiungere la panchina passa sotto la curva dello. Pioggia dil’ex Eintracht, che reagisce ironicamente con un pollice all’insù. SportFace.

