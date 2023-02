Spezia-Juve, vergogna sugli spalti: urina su dirigenti locali e insulti razzisti a Kostic (Di lunedì 20 febbraio 2023) Due dipendenti dello Spezia presenteranno denuncia contro ignoti per essere stati oggetto di un getto di urina durante la partita di serie A Spezia-Juventus, giocata ieri pomeriggio allo stadio Picco.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 febbraio 2023) Due dipendenti dellopresenteranno denuncia contro ignoti per essere stati oggetto di un getto didurante la partita di serie Antus, giocata ieri pomeriggio allo stadio Picco....

