Spezia, incontro con Semplici per limare gli ultimi dettagli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo Spezia è al lavoro per il dopo Gotti, in giornata dovrebbe esserci un incontro con Semplici per limare i dettagli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore è sempre più vicino alla panchina dei liguri. Dopo l'incontro potrebbe arrivare anche la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

