Spezia | due collaboratori della squadra ligure denunciano | “Urina in testa dai tifosi juventini”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Non solo gli insulti e le offese a Kostic, a quanto pare durante-Juventus è davvero successo di tutto sugli spalti. Due dipendentiinfatti presenteranno denuncia contri ignoti per essere stati oggetto di un getto di. I duein servizio, un uomo e una donna, si trovavano ai piedi del settore ospiti occupato daiquando, così hanno raccontato, sono stati colpiti da un liquido e avrebbero scorto un uomo che dall’alto stava facendo pipì su di loro. L’episodio è stato poi confermato dallo stesso club. Le forze dell’ordine verificheranno l’accaduto attraverso le immagini ad alta definizione del circuito di videosorveglianza interno allo stadio. SportFace.

ZZiliani : #SpeziaJuventus 0-2 La squadra col più alto monte ingaggi della serie A vince con due colpi di classe di #Kostic (a… - juventusfc : ??Allegri: « Contro lo Spezia non sarà disponibile Chiesa perchè affaticato dopo due partite intense. Rientra Perin…

dipendenti delloCalcio presenteranno denuncia contro ignoti per essere stati oggetto di un getto di urina durante la partita di serie A- Juventus, giocata ieri pomeriggio allo ...... 'Giustizia avelocità , doppiopesismo , doppia morale. Si perdona chi espone striscioni che ...colleghi di tifo bianconero che credono veramente in un intervento del giudice sportivo contro...

Due dipendenti dello Spezia Calcio presenteranno denuncia contro ignoti per essere stati oggetto di un getto di urina durante la partita di serie A Spezia-Juventus, giocata ieri pomeriggio allo stadio ...