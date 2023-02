Spese universitarie | come portarle in detrazione nella dichiarazione dei redditi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lepossono essere portate indei? La risposta a questa domanda è la seguente: sì, è possibile farlo. A prevederlo è l’articolo 15, comma 1, del TUIR, il quale permette ai contribuenti di portare in, direttamentedei, lesostenute per la frequenza di corsi universitari. I contribuenti possono detrarre dall’imposta lorda il 19% per lesostenute per i corsi universitari, presso una qualsiasi università statale o privata. Questo significa, in estrema sintesi, che lesostenute per frequentare i corsi universitari possono essere detratti ai fini Irpef, con una ...