Speed skating, Andrea Giovannini e Laura Peveri sul podio nella classifica di specialità, Davide Ghiotto beffato (Di lunedì 20 febbraio 2023) Calato il sipario sulla sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, c’è da fare il bilancio in casa Italia e le sensazioni sono dolceamare. All’Arena Lodowa la compagine tricolore guidata da Maurizio Marchetto ha aggiornato il computo dei riscontri a 3 vittorie, 9 podi e ben 16 piazzamenti nelle prime quattro posizioni. E’ spettato ad Andrea Giovannini arricchire il tesoretto nostrano, grazie al terzo posto nella Mass Start, giungendo alle spalle dell’olandese Bart Hoolwerf e del coreano Jae Wong Chung. Alla fine della fiera per lui i podi sono quattro in stagione ed è arrivata la seconda piazza nella classifica di Coppa del Mondo di specialità dietro al belga Bart Swings, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Calato il sipario sulla sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo di. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, c’è da fare il bilancio in casa Italia e le sensazioni sono dolceamare. All’Arena Lodowa la compagine tricolore guidata da Maurizio Marchetto ha aggiornato il computo dei riscontri a 3 vittorie, 9 podi e ben 16 piazzamenti nelle prime quattro posizioni. E’ spettato adarricchire il tesoretto nostrano, grazie al terzo postoMass Start, giungendo alle spalle dell’olandese Bart Hoolwerf e del coreano Jae Wong Chung. Alla fine della fiera per lui i podi sono quattro in stagione ed è arrivata la seconda piazzadi Coppa del Mondo didietro al belga Bart Swings, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zizionice : RT @neveitalia: Speed Skating: Davide Ghiotto vince anche in Polonia, suoi i 5000 metri in Coppa del Mondo #speedskating #11Febbraio https:… - vicenzareport : #Sport nerdì - È cominciato quest’oggi l’appuntamento clou della stagione giovanile dello speed skating - Pista Lun… - ClaraPorta4 : RT @neveitalia: Speed Skating: Davide Ghiotto vince anche in Polonia, suoi i 5000 metri in Coppa del Mondo #speedskating #11Febbraio https:… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Speed Skating: Davide Ghiotto vince anche in Polonia, suoi i 5000 metri in Coppa del Mondo #speedskating #11Febbraio https:… - neveitalia : Speed Skating: Davide Ghiotto vince anche in Polonia, suoi i 5000 metri in Coppa del Mondo #speedskating… -