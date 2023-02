Spalletti pazzo di Kvaratskhelia e Osimhen: “Segnali al calcio mondiale” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono le stelle del “nuovo” Napoli di Luciano Spalletti. I due attaccanti costituiscono una coppia di grandissimo livello, con numeri straordinari che stanno portando il club nell’Olimpo d’Italia e d’Europa. Nella partita di domani di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, Spalletti si affiderà ancora una volta alla coppia d’oro e in conferenza stampa ha parlato del loro exploit e delle loro potenzialità. Kvaratskhelia OsimhenRingrazio Giuntoli e De Laurentiis per Kvaratskhelia e Osimhen Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha analizzato la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e parlato del duo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Khvichae Victorsono le stelle del “nuovo” Napoli di Luciano. I due attaccanti costituiscono una coppia di grandissimo livello, con numeri straordinari che stanno portando il club nell’Olimpo d’Italia e d’Europa. Nella partita di domani di Champions League contro l’Eintracht Francoforte,si affiderà ancora una volta alla coppia d’oro e in conferenza stampa ha parlato del loro exploit e delle loro potenzialità.Ringrazio Giuntoli e De Laurentiis perLuciano, in conferenza stampa, ha analizzato la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e parlato del duo ...

