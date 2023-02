Spalletti: "Mi aspetto che..." (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mister Luciano Spalletti, in conferenza stampa: Quali aspettative sul suo Napoli? "Conosco bene i miei calciatori, anche come uomini. Mi aspetto che sappiano interpretare bene il tipo di partita. Loro hanno un po' di esperienza in più di noi, nella gara da dentro o fuori. Però ci siamo in campionato. Ci siamo preparati per questo, senza pensare al piccolo margine che ci siamo creati. Ho visto che le hanno interpretate bene. Quindi mi aspetto ancora questo". Quale regalo, domani? "La sera prima dove dobbiamo dare il latte e i biscotti alle renne che vengano a trovarci domani sera. Per me è così giocare una partita di Champions. I regali sono a disposizione. Vedremo se saremo bravi a scartarli. Anche le squadre che giocano in Europa, passano momenti dove decidere di lasciare campo per andare a giocare nello spazio. Come fa anche ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mister Luciano, in conferenza stampa: Quali aspettative sul suo Napoli? "Conosco bene i miei calciatori, anche come uomini. Miche sappiano interpretare bene il tipo di partita. Loro hanno un po' di esperienza in più di noi, nella gara da dentro o fuori. Però ci siamo in campionato. Ci siamo preparati per questo, senza pensare al piccolo margine che ci siamo creati. Ho visto che le hanno interpretate bene. Quindi miancora questo". Quale regalo, domani? "La sera prima dove dobbiamo dare il latte e i biscotti alle renne che vengano a trovarci domani sera. Per me è così giocare una partita di Champions. I regali sono a disposizione. Vedremo se saremo bravi a scartarli. Anche le squadre che giocano in Europa, passano momenti dove decidere di lasciare campo per andare a giocare nello spazio. Come fa anche ...

