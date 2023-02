Spalletti in conferenza stampa Eintracht Francoforte-Napoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli, match di andata degli ottavi di Champions League. Oggi Luciano Spalletti parlerà ai giornalisti provenienti da tutta Europa e non solo alla vigilia del match tra Napoli ed Eintracht Francoforte. La sfida à valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Spalletti tra i convocati non ha defezioni e può contare su tutti gli effettivi, compreso Victor Osimhen. Il tecnico ha predicato calma in vista di questa partita anche perché il Napoli ci arriva con il favore del pronostico, ma non sarà così semplice battere la squadra tedesca. L’allenatore Glasner ha già parlato in ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lucianoparla inalla vigilia di, match di andata degli ottavi di Champions League. Oggi Lucianoparlerà ai giornalisti provenienti da tutta Europa e non solo alla vigilia del match traed. La sfida à valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.tra i convocati non ha defezioni e può contare su tutti gli effettivi, compreso Victor Osimhen. Il tecnico ha predicato calma in vista di questa partita anche perché ilci arriva con il favore del pronostico, ma non sarà così semplice battere la squadra tedesca. L’allenatore Glasner ha già parlato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lord__Carry : RT @Rnaples7: Oggi si vive in funzione della conferenza stampa internazionale di Spalletti e di come verrà tradotta in 12 lingue la frase ‘… - ilnapolionline : LIVE - Conferenza stampa di Luciano Spalletti e G. Di Lorenzo (20/02/2023) - - JonnySi37545976 : RT @Rnaples7: Oggi si vive in funzione della conferenza stampa internazionale di Spalletti e di come verrà tradotta in 12 lingue la frase ‘… - gdlsnapoli : ore 18:45 conferenza stampa col capitano e spalletti???? - N_O_P_tv : RT @Rnaples7: Oggi si vive in funzione della conferenza stampa internazionale di Spalletti e di come verrà tradotta in 12 lingue la frase ‘… -