Spalletti in conferenza: "Non è lecito avere paura, sappiamo come gioca l'Eintracht"

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio di Eintracht Francoforte-Napoli, match che inaugurerà la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League anche per gli uomini di Luciano Spalletti, che in questo momento è in conferenza stampa per presentare la sfida ai tedeschi. Nel mirino, il passaggio ai quarti di finale della competizione, traguardo mai raggiunto dai partenopei nella propria storia. E l'occasione di poter fare la storia, in una stagione che di storico potrebbe avere tanto, ingolosisce e non poco la squadra azzurra. La tentazione di poter essere ambiziosi anche in Champions è molto alta, in virtù di quello che è il cammino in campionato e di quanto fatto già nella fase a gironi.

