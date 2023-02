Spalletti ha dato al calcio più di quanto abbia ricevuto | ora il calcio gli sta restituendo qualcosa Libero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Lucianodovrebbe puntare a vincere la Champions: un’annata così difficilmente si ripeterà. Lo scrive Claudio Savelli su. Finora, con Inter e Roma, al tecnico toscano è stato solo chiesto di partecipare alla competizione, mai di vincerla, ma ora è diverso. Il solco lasciato in campionato è netto. “Ora dovrebbe farlo perché un’annata così, con un Napoli così, difficilmente si ripeterà. In campionato ha scavato un solco di 15 punti con altrettante giornate ancora da disputare. Vuol dire che ha un margine netto di cinque sconfitte. Può perdere un terzo delle partite che restano. È un bonus che nessun’altra partecipante alla Champions possiede”. Inoltre, in questa edizione della massima competizione europea, non sembra ci sia una squadra perfetta, tutte le big, da Chelsea, a Real Madrid, dall’Arsenal al Bayern passando per il City mostrano ...