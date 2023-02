Spal – Como 1-1

Leggi su seriea24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Debutta dal primo minuto Canestrelli, mentre Longo conferma dietro le punte Lucas Da Cunha dopo la partita di Bolzano, in coppia con Cutrone al posto dello squalificato Cerri c’è Alessandro Gabrielloni.Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 6’ con La Mantia. Il gol dà fiducia allache con altre due occasioni va vicina al raddoppio.Ilprova a rispondere con la grinta di Gabrielloni che recupera una palla sporca sulla parte sinistra della linea di fondo e mette in mezzo per Cutrone, che però non aggancia bene di prima e la palla termina fuori.Ilva vicinissimo al pareggio al 25? con Ioannou che si incunea in area e mette fuori per Bellemo, la conclusione del capitano viene deviata in angolo da una grande parata di Alfonso.Sul successivo calcio d’angolo Cutrone, in ottima posizione, viene anticipato di pochissimo ...