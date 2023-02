(Di lunedì 20 febbraio 2023)con 36die 50di. A finire in manette un uomo e una donna di 58 e 64 annicon 36die 50di, due persone finite nei guai. Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato uno stabile di via Pallonetto Santa Lucia ed hanno sorpreso nell’androne condominiale un uomo con una busta di plastica; pertanto i poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di 36contenenti circa 35 grammi di, alcuni ...

Entrambilo stesso outfit: giubbotto di pelle nera, pantalone grigio e scarpe scure, sono statiprima a piedi e poi in auto. Le due star di Hollywood, in questo nuovo progetto ......aspettative di gente che entrava in salanessuna aspettativa. Che poi è un po' la cosa di Ant - Man, se ci pensate. Non ci aspettavamo niente col primo film e invece ci ha piacevolmente

Napoli. Pallonetto: sorpresi con la droga. Arrestati TERRANOSTRA | NEWS

Sorpresi con cocaina, crack ed hashish: tornano liberi due baby pusher CasertaNews

Sorpresi con la droga in un parco Condannati due giovani marocchini il Resto del Carlino

Sorpresi con 36 dosi di marijuana e 50 dosi di cocaina, arrestati Punto! Il web magazine

Sorpresi con marijuana e cocaina per le vie di Crotone, denunciate ... Calabria 7

Scopri vincitori e sconfitti degli Oscar inglesi. Soprattutto, perché i Bafta 2023 sono importanti in vista degli Oscar hollywoodiani ...Era un tesoro sprecato, tra banchine ridotte a suk e terminal fatiscenti. Poi è arrivato Pasqualino Monti, che lo sta rilanciando a colpi di ristoranti, ...