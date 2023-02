“Sono stanca di me stessa”, il lungo sfogo di Arisa e la “poesia di un destinto triste” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo essere scoppiata a piangere nello studio di Amici, Arisa è tornata a sfogarsi con i propri fan. E lo ha fatto con un lungo post su Instagram in cui ha spiegato come è nata la “poesia di un destino triste“, un suo testo testo ispirato dalla storia di Marilyn Monroe (ma anche dalla sua) e dal podio di Sanremo. Dall’amarezza di quanto scritto si intuisce che la cantante non stia affrontando uno dei suoi periodi migliori. La poesia recita: Donna, come mai? Eppure intatta nel tuo disordine. Chi se ne accorge? Non piangere eh.. Chi si ricorda di quella bambina? Chi chiede scusa? Un pezzo di carne che dev’essere in forma, una mente che è meglio che non. Qualcuno ti perdona ancora se non gli servi più? Qualcuno alza la cornetta per dirti grazie? Donna, bella o brutta per chi? Tanto poi diventi sempre un ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo essere scoppiata a piangere nello studio di Amici,è tornata a sfogarsi con i propri fan. E lo ha fatto con unpost su Instagram in cui ha spiegato come è nata la “di un destino“, un suo testo testo ispirato dalla storia di Marilyn Monroe (ma anche dalla sua) e dal podio di Sanremo. Dall’amarezza di quanto scritto si intuisce che la cantante non stia affrontando uno dei suoi periodi migliori. Larecita: Donna, come mai? Eppure intatta nel tuo disordine. Chi se ne accorge? Non piangere eh.. Chi si ricorda di quella bambina? Chi chiede scusa? Un pezzo di carne che dev’essere in forma, una mente che è meglio che non. Qualcuno ti perdona ancora se non gli servi più? Qualcuno alza la cornetta per dirti grazie? Donna, bella o brutta per chi? Tanto poi diventi sempre un ...

