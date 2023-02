Sono 127 le aziende selezionate dal bando #Conciliamo (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 127 le aziende che si Sono assicurate un posto in graduatoria nel bando #Conciliamo, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia per realizzare progetti di welfare aziendale che “consentano lo sviluppo di azioni su misura per i dipendenti e le loro famiglie, migliorando la qualità di vita dei lavoratori”. L’iniziativa si pone come obiettivi “il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con disabilità, il contrasto all’abbandono degli anziani, il supporto della famiglia in presenza di componenti disabili e la tutela della salute”. Tra le aziende selezionate, Sara ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) –127 leche siassicurate un posto in graduatoria nel, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia per realizzare progetti di welfare aziendale che “consentano lo sviluppo di azioni su misura per i dipendenti e le loro famiglie, migliorando la qualità di vita dei lavoratori”. L’iniziativa si pone come obiettivi “il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con disabilità, il contrasto all’abno degli anziani, il supporto della famiglia in presenza di componenti disabili e la tutela della salute”. Tra le, Sara ...

