Sondaggi politici | Fratelli d’Italia leader e M5S cala

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) –stabile e sempre nettamente primo partito.il M5S, salgono Pd e Lega. E’ il quadro delineato dalo Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito del premier Giorgia Meloni è stabile al 31%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cede lo 0,7% e ora vale il 17%. Si avvicina il Pd, che guadagna lo 0,7% e sale al 15,8%. La Lega cresce dello 0,4% e arriva al 9,3%. Giù Azione-Italia Viva, che cedono lo 0,4% e scivolano al 7,4%. Passo avanti di Forza Italia, dal 6,1% al 6,2%. Verdi e Sinistra cedono lo 0,2% eno al 3,4%. Quindi +Europa (2,8%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,9%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Fratelli d'Italia stabile e sempre nettamente primo partito. Cala il M5S, salgono Pd e Lega. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito del ...

