Soldini | Beccaria | Bona e Fornaro pronti per la RORC Caribbean 600

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Al via oggi, lunedì 20 alle ore 15.30 italiane, l’edizione 2023 della600, regata organizzata dal Royal Ocean Racing Club in associazione con l’Antigua Yacht Club. Tra le barche iscritte, sono quattro i team italiani: alla prestigiosa regata, infatti, prendono parte Giovanni, Ambrogio, Albertoe Andrea. Tredici Class40 al via della600 Dopo il refitting del Class40 IBSA in Guadalupa, Albertoè pronto a salpare per l’inizio di stagione, in un evento tanto emozionante quanto impegnativo. Per la prima regata dell’anno,si è affidato ad un equipaggio di esperienza. Luke Berry era lo skipper dello scafo gemello del Class40 IBSA alla Route di Rhum; Luca ...