Sold out per “Le nozze di Figaro” in scena al Teatro Massimo Bellini

È autentica 'mozartmania' per il nuovo allestimento de Le nozze di Figaro, realizzato dal Teatro Massimo Bellini per la stagione lirica e adattato, al contempo, per l'innovativo progetto dedicato alla scuola, in particolare la primaria e secondaria di primo grado. Il celeberrimo titolo di Amadeus si fa così in due: alla versione classica originale proposta nel cartellone di opere e balletti, il "Bellini" abbina quella predisposta per l'utenza scolastica. Sette rappresentazioni serali o pomeridiane (dal 25 febbraio al 5 marzo) nel primo caso, quattro mattutine (28 febbraio e 1, 2, 3 marzo) nel secondo, e tutte già Sold out, per un totale di undici recite e circa undicimila presenze che affluiranno nella maestosa sala del Sada per assistere all'opera buffa in quattro ...

