SOCIAL CALCIO – Il ricordo di Mihajolovic il giorno del suo compleanno

(Di lunedì 20 febbraio 2023) il 20 febbraio 1969 nasceva Sinisa Mihajlovic: a tre mesi dalla sua morte il saluto dei tifosi ildel suo20 febbraio 1969: a Vukovar nasceva Sinisa Mihajlovic, che oggi avrebbe compiuto 54 anni. Venuto a mancare il 16 dicembre, il mondo delitaliano oggi si stringe di nuovo attorno alla famiglia per ricordare il campione serbo, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Sport e Salute, con S.S. Lazio e A.S. Roma celebrano Sinisa Mihailovic neldel suo 54ºSinisa per sempre ? pic.twitter.com/8wycQJAl5y— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 20, 2023 «Sport e Salute, con S.S. Lazio e A.S. Roma celebrano Sinisa Mihailovic neldel suo 54ºSinisa per sempre». Sempre con ...