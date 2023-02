SOCIAL CALCIO – Il ricordo di Mihajlovic il giorno del suo compleanno (Di lunedì 20 febbraio 2023) il 20 febbraio 1969 nasceva Sinisa Mihajlovic: a tre mesi dalla sua morte il saluto dei tifosi il giorno del suo compleanno 20 febbraio 1969: a Vukovar nasceva Sinisa Mihajlovic, che oggi avrebbe compiuto 54 anni. Venuto a mancare il 16 dicembre, il mondo del CALCIO italiano oggi si stringe di nuovo attorno alla famiglia per ricordare il campione serbo, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Tanti auguri Sinisa, ovunque tu sia ??#Mihajlovic pic.twitter.com/W4brTof5wN— Francesco Livorti (@FrancescoLivo ) February 20, 2023 «Tanti auguri Sinisa, ovunque tu sia». Sport e Salute, con S.S. Lazio e A.S. Roma celebrano Sinisa Mihailovic nel giorno del suo 54º compleannoSinisa per sempre ? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) il 20 febbraio 1969 nasceva Sinisa: a tre mesi dalla sua morte il saluto dei tifosi ildel suo20 febbraio 1969: a Vukovar nasceva Sinisa, che oggi avrebbe compiuto 54 anni. Venuto a mancare il 16 dicembre, il mondo delitaliano oggi si stringe di nuovo attorno alla famiglia per ricordare il campione serbo, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter. Tanti auguri Sinisa, ovunque tu sia ??#pic.twitter.com/W4brTof5wN— Francesco Livorti (@FrancescoLivo ) February 20, 2023 «Tanti auguri Sinisa, ovunque tu sia». Sport e Salute, con S.S. Lazio e A.S. Roma celebrano Sinisa Mihailovic neldel suo 54ºSinisa per sempre ? ...

