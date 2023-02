“Soccorso rosso” della Jebreal in favore di Soumahoro Ma sui “social” è rivolta

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Era da un po’ di tempo che non si faceva sentire. Non è intervenuta neppure sulle polemiche insorte intorno al Festival di Sanremo, di cui pure fu a suo tempo celebrata protagonista. Ma nessuna paura: Rulac’è e lotta insieme ai suoi compagni di sempre. A rassicurarci è Libero, che dà conto di un tweet con cui la giornalista italo-palestinese corre innientepopodimeno che di Aboubakar, il deputato ivoriano che Marco Damilano e Diego Bianchi, in arte Zoro, avevano spacciato come la reincarnazione di Giuseppe Di Vittorio. La storia è nota: mentrevarcava la soglia del Parlamento nel nome degli immigrati sfruttati e con gli stivali sporchi del fangofatica, sua suocera e sua moglie – stando almeno alle accuseProcura di Latina – tenevano ...