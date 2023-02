Snowboard: Moioli salta i mondiali di Bakuriani, 'Chiudo qui la stagione' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Michela Moioli non prenderà parte alla rassegna iridata di Bakuriani. La ventottenne bergamasca del Centro Sportivo Esercito, rientrata alle competizioni nella tappa di Coppa del mondo disputata a Cortina lo scorso 28 gennaio piazzandosi all'ottavo posto, ha deciso in accordo con lo staff tecnico della Federazione di saltare i mondiali georgiani e di chiudere anticipatamente la stagione. “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni – ha raccontato Michela -, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei futuri impegni agonistici”. Il suo posto nello Snowboardcross previsto per venerdì 3 marzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Michelanon prenderà parte alla rassegna iridata di. La ventottenne bergamasca del Centro Sportivo Esercito, rientrata alle competizioni nella tappa di Coppa del mondo disputata a Cortina lo scorso 28 gennaio piazzandosi all'ottavo posto, ha deciso in accordo con lo staff tecnico della Federazione dire igeorgiani e di chiudere anticipatamente la. “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni – ha raccontato Michela -, per questo motivo abbiamo scelto dire le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei futuri impegni agonistici”. Il suo posto nellocross previsto per venerdì 3 marzo ...

