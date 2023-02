Snowboard, Michela Moioli salterà i Mondiali. “La mia stagione finisce qui, mi concentro sul futuro” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un’annata da mettere subito da parte e dimenticare al più presto. I problemi sono iniziati ancor prima dell’inizio della stagione, con dolori alla schiena che le hanno fatto saltare tutta la prima parte della Coppa del Mondo. Michela Moioli ha provato un costante inseguimento, tornando in gara due settimane fa, ma si è dovuta arrendere. Oggi è arrivata la rinuncia della bergamasca alla prova dei Mondiali di Snowboardcross in quel di Bakuriani (Georgia), in programma venerdì 3 marzo. L’Italia schiererà Francesca Gallina al suo posto. Le parole riportate dalla FISI: “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un’annata da mettere subito da parte e dimenticare al più presto. I problemi sono iniziati ancor prima dell’inizio della, con dolori alla schiena che le hanno fatto saltare tutta la prima parte della Coppa del Mondo.ha provato un costante inseguimento, tornando in gara due settimane fa, ma si è dovuta arrendere. Oggi è arrivata la rinuncia della bergamasca alla prova deidicross in quel di Bakuriani (Georgia), in programma venerdì 3 marzo. L’Italia schiererà Francesca Gallina al suo posto. Le parole riportate dalla FISI: “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei ...

