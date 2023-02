(Di lunedì 20 febbraio 2023)misure cautelari (tre delle quali in carcere) al centro del secondo step delle indagini sulla Smain relazione ad appalti seguiti da Regione e Comune, un ex...

... attuato, su iniziativa del Comune di Bacoli, dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con. 'La messa in sicurezza e la riapertura del sentiero, tra i più suggestivi della costa ...... attuato, su iniziativa del Comune di Bacoli , dall' Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con

Sma Campania, nove arresti oggi: ex consigliere regionale sotto inchiesta per corruzione ilmattino.it

Sma Campania, appalti truccati: 5 arresti CasertaCE

Terremoto alla Sma Campania: appalti truccati, 5 arresti CasertaNews

Migranti: Sma Campania in campo per l'accoglienza Agenzia ANSA

Casamicciola, Sma Campania al lavoro per risistemare l'ambiente anteprima24.it

Nove misure cautelari (tre delle quali in carcere) al centro del secondo step delle indagini sulla Sma Campania. Corruzione in relazione ad appalti seguiti da Regione e Comune, un ex ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...