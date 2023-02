Skriniar, dopo la panchina il Porto è un’occasione per mostrarsi leader (Di lunedì 20 febbraio 2023) In Inter-Porto i nerazzurri hanno bisogno di Skriniar. Del vero Skriniar. L’ex capitano ha l’occasione di rispondere all’ultima panchina in una partita che significa molto per la stagione. RISPONDERE ALLA panchina – La panchina per scelta tecnica in Inter-Udinese è l’ennesima tappa di una stagione davvero strana per Skriniar. In tutta la sua esperienza nerazzurra infatti lo slovacco ha fatto raramente turnover, figurarsi non giocare per scelta dell’allenatore. In Champions League però tornerà sicuramente al suo posto. E serve una risposta dal campo. OCCASIONE Porto – Skriniar per rendimento non sta vivendo la sua miglior stagione. Anzi. E il 2023 è cominciato anche peggio da questo punto di vista. Archiviata nel peggior modo possibile ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) In Inter-i nerazzurri hanno bisogno di. Del vero. L’ex capitano ha l’occasione di rispondere all’ultimain una partita che significa molto per la stagione. RISPONDERE ALLA– Laper scelta tecnica in Inter-Udinese è l’ennesima tappa di una stagione davvero strana per. In tutta la sua esperienza nerazzurra infatti lo slovacco ha fatto raramente turnover, figurarsi non giocare per scelta dell’allenatore. In Champions League però tornerà sicuramente al suo posto. E serve una risposta dal campo. OCCASIONEper rendimento non sta vivendo la sua miglior stagione. Anzi. E il 2023 è cominciato anche peggio da questo punto di vista. Archiviata nel peggior modo possibile ...

