Skoda Kodiaq - L' orso è uscito dalla tana | ecco la nuova generazione

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Per ora se ne guarda bene dal mostrare la pelliccia, ma intanto è uscita. Debitamente coperta dalle camuffature, a fare capolino nelle prime foto spia è la, grande Suv (anche a sette posti) lanciata nel 2016 con un nome che si rifà a quello di unbruno, tra i più grandi della sua specie, che abita l'omonima isola dell'arcipelago dell'Alaska. Dopo una lunga carriera, lacorrente lascerà spazio in concessionaria alla sua erede nel 2024, che però dovrebbe manifestarsi al pubblico già nel cdi quest'anno, probabilmente nell'autunno prossimo. Rinnovata su più fronti, la seconda serie introdurrà anche varianti ibride. Stessa taglia, design evoluto. Il passaggio all'elettrificazione è favorito da un ...

In Svezia, è stato avvistato un prototipo di una Skoda Kodiaq che pare essere la nuova generazione del Suv a sette posti. L'ultimo aggiornato della Kodiaq risale alla prima metà del 2021 e oggi, grazie alle foto spia, possiamo vedere in anteprima come potrebbe essere la nuova generazione del Suv cecoslovacco.

