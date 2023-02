Siria | lo spettro del colera dopo il terremoto

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Apocalisse -. Centinaia di migliaia di sfollati, senza più una casa a cui tornare, in questo momento sono costretti a sopravvivere in condizioni disastrose nei centri temporanei allestiti nelle ...

... la Protezione civile della Turchia ha detto che si sa che sono morte almeno 40.642 persone nel paese, a cui si devono sommare almeno 5.800 persone morte in, secondo i dati del governo siriano ...Poi, il dramma del terremoto in Turchia eche è soprattutto, il dramma dei bambini: secondo l'... un servizio sulla vita dei giovani con l'asperger, un disturbo delloautistico che ...

Anche in Siria, ad Aleppo, i team di Oxfam sono al lavoro per portare beni di prima necessità, soprattutto acqua pulita e kit igienico sanitari a oltre 26 mila sfollati; si sta inoltre lavorando per ...“La recente catastrofe sismica della Turchia e della Siria ha mostrato ancora una volta che non è ... anche sull’edificato italiano aleggia lo spettro delle malversazioni: lo dicono le sentenze dei ...