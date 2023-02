Sirene inglesi per Mourinho: addio alla Roma in estate? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Chelsea starebbe pensando ad un possibile ritorno sulla panchina dei Blues di Jose Mourinho: addio alla Roma in estate? Jose Mourinho potrebbe salutare la Roma in estate? Dopo le sue ultime parole e i fischi della tifoseria rivolti alla squadra durante la sfida con il Verona, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, potrebbe succedere. In particolare perchè lo Special One ha ancora molti estimatori in Inghilterra, con il Chelsea di Bohely in primis. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Chelsea starebbe pensando ad un possibile ritorno sulla panchina dei Blues di Josein? Josepotrebbe salutare lain? Dopo le sue ultime parole e i fischi della tifoseria rivoltisquadra durante la sfida con il Verona, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, potrebbe succedere. In particolare perchè lo Special One ha ancora molti estimatori in Inghilterra, con il Chelsea di Bohely in primis. L'articolo proviene da Calcio News 24.

