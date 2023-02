Sintesi e gol della Roma

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 19/02/2023 alle 23:19 TEC Gli uomini di Mourinho hanno risposto alle pressioni di Milan e Lazio con una vittoria contro l’Hellas Verona I giallorossi hanno superato la prova senza Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham, i tre attaccanti indiscussi Senza Paulo Dybala, senza Lorenzo Pellegrini e senza Tammy Abraham, i tre indiscutibili dell’attacco, laha battuto di minimo l’Hellas Verona (1-0) per ritrovarsi con la vittoria. La squadra guidata da José Mourinho ha disputato due partite senza vittorie -una in Serie A e un’altra in Europa League- e ha risposto con una vittoria alle pressioni di Milan e Lazio per superarle in classifica. ROM INFERNO FORMAZIONIRui Patrizio; G. Mancini, Smalling, R. Ibáñez; Karsdorp ...