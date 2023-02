Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto oggi 54 anni, gli auguri della moglie Arianna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto quest’oggi 54 anni, invece un male terribile ce l’ha portato via troppo presto e soprattutto l’ha portato via troppo presto alla sua famiglia. Gli affetti più cari dell’ex calciatore ed allenatore serbo hanno voluto ricordarlo tramite messaggi e dediche sui propri profili social. A partire, ovviamente, dalla moglie Arianna, che posta una foto che li ritraeva insieme con la didascalia “Buon compleanno in Paradiso”. Ma anche le figlie Virginia (“Non saremo mai distanti”) e Viktoria (“auguri vita mia”) e i due maschi Dusan e Miroslav hanno voluto ricordare il loro papà scomparso lo scorso 16 dicembre. Tante le dediche anche da parte delle società, dal Vojvodina a Bologna e Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023)quest’54, invece un male terribile ce l’ha portato via troppo presto e soprattutto l’ha portato via troppo presto alla sua famiglia. Gli affetti più cari dell’ex calciatore ed allenatore serbo hanno voluto ricordarlo tramite messaggi e dediche sui propri profili social. A partire, ovviamente, dalla, che posta una foto che li ritraeva insieme con la didascalia “Buon compleanno in Paradiso”. Ma anche le figlie Virginia (“Non saremo mai distanti”) e Viktoria (“vita mia”) e i due maschi Dusan e Miroslav hanno voluto ricordare il loro papà scomparso lo scorso 16 dicembre. Tante le dediche anche da parte delle società, dal Vojvodina a Bologna e Torino. SportFace.

