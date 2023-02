S'infuria con chi chiede se è gay: lo strano caso di Fedez. Omofobia? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Fedez è molto arrabbiato con Mario Giordano, e minaccia di querelarlo, perché il conduttore del talkshow “Fuori dal coro” avrebbe sguinzagliato una sua cronista per accertare i gusti sessuali del marito di Chiara Ferragni. In pratica, la giornalista andrebbe in giro a chiederea conoscentie amici, anche d'infanzia del cantante, se ama intrattenersi anchecon gli uomini. L'interessato c'è rimasto malissimo, ha definito Giordano la “cloaca del giornalismo” e lo ha invitato a promuovere un'inchiesta su se stesso, per svelare agli italiani “se ha ancora i testicoli attaccati allo scroto”, cosa che Fedez dichiara di dubitare, ritenendo di essere in numerosa compagnia a sospettarlo, causa la voce stridula e l'aspetto poco virile del conduttore di “Fuori dal coro”. Siamo al body shaming e all'insulto omofobo. Non è la prima volta in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023)è molto arrabbiato con Mario Giordano, e minaccia di querelarlo, perché il conduttore del talkshow “Fuori dal coro” avrebbe sguinzagliato una sua cronista per accertare i gusti sessuali del marito di Chiara Ferragni. In pratica, la giornalista andrebbe in giro area conoscentie amici, anche d'infanzia del cantante, se ama intrattenersi anchecon gli uomini. L'interessato c'è rimasto malissimo, ha definito Giordano la “cloaca del giornalismo” e lo ha invitato a promuovere un'inchiesta su se stesso, per svelare agli italiani “se ha ancora i testicoli attaccati allo scroto”, cosa chedichiara di dubitare, ritenendo di essere in numerosa compagnia a sospettarlo, causa la voce stridula e l'aspetto poco virile del conduttore di “Fuori dal coro”. Siamo al body shaming e all'insulto omofobo. Non è la prima volta in ...

