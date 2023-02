Signorini svela perché ci sono pochi vip al GF e parla di Oriana

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Alfonsooggi pomeriggio si è concesso una breve pausa per rispondere alle domande dei suoi follower di Instagram e oltre le tante personali (ha dichiarato di essere single e di amare leggere i libri) ha risposto anche ad alcune curiosità in merito al Grande Fratello Vip. Il conduttore ha ribadito la volontà di riproporre un’edizione classica del reality con volti sconosciuti ed a domanda diretta ‘nei reality spesso si rivedono le stesse persone e alcuni nonnemmeno vip?‘, Alfonsoha risposto: “La verità? Non cipiù i soldi di una volta“. E se quindi decenni fa abbiamo visto naufragare Albano, oggi ci facciamo andare bene Akash Kumar. Sempre in merito all’attuale edizione del Grande Fratello Vip, Alfonsoha aggiunto: “Questo Grande ...