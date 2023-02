Sicurezza stradale a Salerno, semafori accesi h24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Sicurezza stradale a Salerno è un tema molto discusso. Le infrazioni e il superamento dei limiti di velocità stanno causando diversi incidenti. L’amministrazione comunale ha stabilito nuove misure di prevenzione. La proposta iniziale prevedeva dei lampeggianti, che hanno però causato una serie di incidenti. Come si legge su Salernonotizie.it, il Comune di Salerno ha deciso di tenere accesi i semafori a tutte le ore, limitando la chiamata pedonale e lampeggiante. Il piano dell’assessorato alla Sicurezza stradale è stato guidato dall’assessore Claudio Tringali. Il consiglio comunale ha anche previsto un piano di investimenti pari a 18mila euro sullo Scout Speed control, che permette un maggiore controllo sui limiti di velocità e ... Leggi su zon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Laè un tema molto discusso. Le infrazioni e il superamento dei limiti di velocità stanno causando diversi incidenti. L’amministrazione comunale ha stabilito nuove misure di prevenzione. La proposta iniziale prevedeva dei lampeggianti, che hanno però causato una serie di incidenti. Come si legge sunotizie.it, il Comune diha deciso di tenerea tutte le ore, limitando la chiamata pedonale e lampeggiante. Il piano dell’assessorato allaè stato guidato dall’assessore Claudio Tringali. Il consiglio comunale ha anche previsto un piano di investimenti pari a 18mila euro sullo Scout Speed control, che permette un maggiore controllo sui limiti di velocità e ...

