Siccità, neve dimezzata e fiumi a secco: è allarme in Italia (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ allarme Siccità in Italia, dove laghi e fiumi sono già in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate, mentre in montagna è scarsa la neve accumulata. Secondo i dati forniti da Legambiente, la neve è diminuita del 53% sull’arco alpino, mentre il bacino del Po fa registrare, secondo il Cima Research Foundation, un deficit del 61%. “Il 2023 è appena iniziato, ma sta mostrando segnali preoccupanti in termini di eventi climatici estremi, livelli di Siccità. Bisogna da subito ridurre i prelievi nei diversi settori e per i diversi usi prima di raggiungere il punto di non ritorno. Serve poi adottare una strategia idrica nazionale che abbia un approccio circolare”, spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente L’Associazione lancia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’in, dove laghi esono già in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate, mentre in montagna è scarsa laaccumulata. Secondo i dati forniti da Legambiente, laè diminuita del 53% sull’arco alpino, mentre il bacino del Po fa registrare, secondo il Cima Research Foundation, un deficit del 61%. “Il 2023 è appena iniziato, ma sta mostrando segnali preoccupanti in termini di eventi climatici estremi, livelli di. Bisogna da subito ridurre i prelievi nei diversi settori e per i diversi usi prima di raggiungere il punto di non ritorno. Serve poi adottare una strategia idrica nazionale che abbia un approccio circolare”, spiega Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente L’Associazione lancia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Arriva da Legambiente l'ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c'è il 53 percento di neve in meno ris… - News24_it : Siccità, neve dimezzata e fiumi a secco: è allarme in Italia - Sanson538 : Allarme siccità sulle Alpi,il 53% di neve in meno - ledicoladelsud : Siccità, neve dimezzata e fiumi a secco: è allarme in Italia - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Arriva da Legambiente l'ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c'è il 53 percento di neve in meno rispetto alla m… -