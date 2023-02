Siccità | l’allarme di Legambiente | “Sulle Alpi 53% di neve in meno”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) È emergenzadimezzata, laghi e fiumi in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate, corsi d’acqua che hanno raggiunto uno stato di severità idrica “media” in tre delle sette autorità di distretto del Fiume Po, dell’Appennino settentrionale e dell’Appennino centrale. È il quadro delineato dache reputa “preoccupante la carenza di, con il 53% insull’arcono, e in particolare il bacino del Po, con un deficit del 61%”, secondo i dati di Cima Research Foundation. È emergenza. Fiumi e laghi sono in sofferenza. Da8 proposte per una strategia idrica nazionale non più rimandabile L’associazione ambientalista lancia quindi un appello al Governo ...