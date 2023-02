Siccità, bassa marea eccezionale a Venezia: le immagini lungo le rive del Canal Grande senz’acqua – Video (Di lunedì 20 febbraio 2023) bassa marea eccezionale a Venezia nella giornata di domenica. Difficoltà si sono registrate lungo le rive del Canal Grande nella zona di Rialto, dove il fondale è visibile in più punti soprattutto in corrispondenza degli approdi delle gondole. Dal Canale sono riemersi vari oggetti tra cui posate e piatti. Le immagini si riferiscono al Canal Grande e ad alcuni rii antistanti. Il picco è stato raggiunto intorno alle 16:30 con un livello di -66 cm sul medio mare. Molti rii sono rimasti letteralmente a secco, mentre i gabbiani ne hanno approfittato per fare scorta di pesci, resi più vulnerabili dalla poca acqua. Qualche disagio alla navigazione è stato registrato soprattutto dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023)nella giornata di domenica. Difficoltà si sono registrateledelnella zona di Rialto, dove il fondale è visibile in più punti soprattutto in corrispondenza degli approdi delle gondole. Dale sono riemersi vari oggetti tra cui posate e piatti. Lesi riferiscono ale ad alcuni rii antistanti. Il picco è stato raggiunto intorno alle 16:30 con un livello di -66 cm sul medio mare. Molti rii sono rimasti letteralmente a secco, mentre i gabbiani ne hanno approfittato per fare scorta di pesci, resi più vulnerabili dalla poca acqua. Qualche disagio alla navigazione è stato registrato soprattutto dai ...

