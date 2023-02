Siccità, al Nord manca un mese di pioggia: caduto un terzo della neve in meno (Di lunedì 20 febbraio 2023) Legambiente: "Il governo intervenga senza ritardi". I contadini hanno rinunciato a seminare il riso. La prossima estate con meno acqua rispetto a quella del 2022 Leggi su repubblica (Di lunedì 20 febbraio 2023) Legambiente: "Il governo intervenga senza ritardi". I contadini hanno rinunciato a seminare il riso. La prossima estate conacqua rispetto a quella del 2022

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Il caso del fiume Trebbia, a secco in pieno inverno, è un esempio degli effetti della siccità che ha colpito le reg… - Tg3web : La siccità nel nord Italia. Il lago di Garda si scopre senz'acqua e così l'isola di San Biagio diventa raggiungibil… - infoitinterno : Siccità, al Nord manca un mese di pioggia: caduto un terzo della neve in meno - marketingpmi : RT @OrioliPaolo: Nel 2023 la siccità in Italia ha le carte in regola per battere tutti i record stabiliti nel 2022, con buona pace di chi n… - fisco24_info : Venezia 'icona' dei cambiamenti climatici: La città lagunare è l'immagine plastica del clima impazzito di queste se… -