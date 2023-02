Siamo a secco | l' allarme di Legambiente 

(Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - Dal -61% di acqua nel bacino del Po al -53% di neve caduta sulle Alpi, con laghi e fiumi in sofferenza e uno stato di severità idrica "media" in tre delle sette autorità di distretto del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale e dell'Appennino centrale. A rilanciare l'siccità è Legambiente che cita i dati di Cima Research Foundation e chiede al governo di delineare "una strategia nazionale" rendendo la questione una priorità nazionale. ??????"Il 2023 è appena iniziato, ma sta mostrando segnali preoccupanti in termini di eventi climatici estremi, livelli di siccità", spiega il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, "bisogna da subito ridurre i prelievi nei diversi settori e per i diversi usi prima di raggiungere il punto di non ritorno. Serve poi adottare una strategia idrica nazionale che abbia un approccio circolare". L'associazione ...

Gli ultimi dati sono allarmanti: dal 61% in meno di acqua nel bacino del Po al 53% di neve caduta in meno sulle Alpi. Il direttore generale dell'associazione Zampetti: "Occorre una strategia nazionale". La tropicalizzazione del clima colpisce duramente anche gli agricoltori. @fragiardina, @coldiretti: «Il Po è secco, mancano tre metri d'acqua».